田中鎮源成發老屋藝棧內，陳列許多林孟輝收集的老物件 這些收集除了做為展示，有些也與林孟輝的教學工作相結合，成為他的教具。（葉靜美攝）

憑著一股傻勁，田中高中國文老師林孟輝，約1年前承租下田中鎮員集路上的老屋源成發，創立老屋藝棧，定期舉辦藝文展覽及講座，讓源成發藝棧成為地方創生及藝文展示平台，即使至今仍每月往裡貼錢仍不悔，老婆陳婉萍為了挺他，只要有空，就會花1小時開車前來幫忙，希望一起將田中老街推廣出去，帶動地方產業及觀光活化。

老屋源成發建於日據時代，至今有88年歷史，現任屋主在數年前向彰化縣政府申請老屋活化補助，進行老屋修復，讓老屋重新呈現過往風華，林孟輝一年前機綠下，看到這間古色古香的老屋深為喜愛，毅然決然承租了下來。

源成發最初為南北雜貨批發商行，林孟輝說，自己從小在柑仔店長大的，一看到這裡就很喜歡，更覺得自己有義務把它租下來，做為老屋藝棧。古色古香的老屋，不僅迎來年輕人的探訪，也吸引老田中人前來，在這裡一起閒聊，回憶田中興盛的過往歷史。

林孟輝約1年前承租下田中鎮員集路上的老屋源成發，創立老屋藝棧，定期舉辦藝文展覽及講座，希望將田中老街推廣出去，帶動地方產業及觀光活化，老屋內的許多古物，不僅做為展示，也是他的教具。（葉靜美攝）

林孟輝是彰化縣伸港人，22年前來現在的田中高中任教，他的家人至今還生活在伸港，林孟輝在1年前租下老屋，並創立了藝棧，雖然至今仍在燒錢，他說，天人交戰，仍希望將藝棧維持下來；他的信念也獲得家人的支持，老婆陳婉萍只要一有空就從伸港開車過來幫忙，每次來回車程要2小時，也不喊累。

林孟輝說，這裡大約1個半月，就會邀請在地或與田中有連結的藝術家，舉辦一場藝文展覽，也與地方上一群致力於地方文中工作的夥伙，及田中社區大學一起結合舉辦活動，與田中有名的馬拉松及週邊商圈也互相結合成田中隊，希望將田中老街推廣出去，推動地方產業觀光活化，讓更多人來認識田中。

老屋藝棧陳列許多林孟輝收集的老物件 他說，這些收集除了展示，有些也與他的教學工作相結合，成為他的教具，他利用實物，讓學生能更具體的了解歷史；陳婉萍說，就默默支持他，他說，想要做的事，要把握當下，勇敢逐夢，他也邀請更多青創加入，一起來努力尋夢踏實。