根據基督教救助協會《1919陪讀計畫112學年報告》，資助的220班2293個弱勢家庭孩子中，逾6成由爸爸或媽媽獨力照顧，而由媽媽獨力照顧的近5成。如前夫因案入獄、丈夫又因債離家出走獨自育有6子的郁萍（化名），所幸好鄰居1919服務中心為她申請了1919急難救助金與食物包，減輕她一些生活重擔。

郁萍3個較長的孩子已到外地求學，她與3個幼小的孩子住在一間狹小的套房，其中最大的才剛上幼兒園。因為要照顧孩子，郁萍無法外出工作，只能利用零碎時間經營網拍，再加上政府低收入戶補助和育兒津貼，勉強餬口。

而住在基隆的恩琪（化名），今年36歲，因債務問題與前夫離婚後，獨力撫養2個孩子，現在分別讀小5和小1，都參加傳愛社區1919陪讀班。為了多賺點錢，恩琪身兼美甲師和餐飲外送員，平均每天工時長達12小時。雖然渴望陪伴孩子，但長時間的工作讓她力不從心。恩琪坦言：「最困難的就是沒時間和精力來陪伴孩子。」儘管疲憊，但樂觀的恩琪從不抱怨，她始終認為：「只要持續努力，相信我們的生活一定會愈來愈好的。」

基督教救助協會自2004年起推出「1919陪讀計畫」，提供弱勢家庭兒童免費課輔、品格教育、才藝課程、營養餐點，及家庭關懷，總計20年來累積已資助超7萬人次的孩子。而自2011年推出的「1919食物銀行」，則定期提供弱勢家庭食物包，減輕其經濟重擔，至今已累計服務 7萬4322 戶次。