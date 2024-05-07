食藥署每周公布邊境食品檢驗不合格資訊，一批日本進口的冷凍烏魚子檢出動物用藥結晶紫4.1 ppb，結晶紫是有致癌疑慮的殺菌劑，共1萬3370公斤在邊境退運銷毀。另有一批日本輸入的草莓檢出農藥殘留，由於近期屢次在邊境有違規情形，食藥署決定延長「監視查驗」措施，至今年底為止。

西普貿易有限公司自日本鹿兒島輸入1萬3370公斤的冷凍烏魚子，被檢出結晶紫4.1ppb，該批產品全數在邊境退運或銷毀。食藥署曾說明，結晶紫是一種動物用藥，可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對人體可能有致癌性，所以並未准用於食用水產品，僅可使用於觀賞魚類。

另外，慕果生鮮水菓行自日本香川縣輸入的鮮草莓，被檢出農藥阿納寧0.04ppm，共24公斤已於邊境退運銷毀。食藥署副署長林金富表示，該種農藥在國內准用於玫瑰、桃、茶、梨、菊花、葡萄、蓮花、蘋果、油桃、茉莉花等10項物質，當作殺蟎劑，但並未准用在草莓。

食藥署統計，近半年我國邊境受理日本草莓報驗共812批，其中32批檢驗不合格，不合格率為3.94％，原因主要都是農藥殘留。林金富表示，由於日本草莓屢次在邊境檢驗不合格，已採最高等級的「監視查驗」，原訂至4月底草莓產季結束為止，但由於還是有驗到不合格情況，因此延長至今年12月31日止。