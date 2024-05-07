黃韻玲日前為民眾導覽。（台北流行音樂中心提供）

北流「唱 我們的歌 流行音樂故事展」常態展以回顧台灣百年音樂發展為題，2024年宣告走出台灣，並前進海外與美國華盛頓大學-臺灣研究計畫合作策畫「Music, Island, Stories： Taiwan Calling!」特展，由北流董事長黃韻玲、展覽顧問馬世芳等人為民眾導覽，黃韻玲分享了台灣獨有的「擋泥板文化」，她笑說：「80年代我剛出道的時候，覺得擋泥板是一個指標，當時發現自己沒有被印製的時候心裡還有點小失落。」

80年代的台灣有著特殊的「擋泥板文化」，只要是當時深受歡迎的「玉女」或「偶像」型歌手，都會被印製成機車上的擋泥板，只要在馬路上觀察，就可以知道誰是當年最受歡迎的「擋泥板女神」，黃韻玲笑說：「我們現場展出的就是當年最受大家歡迎的楊林，他當時是紅遍台灣的玉女歌手，當時照片的她只有20歲；我還記得當時我剛出道的時候，覺得擋泥板是一個指標，結果發現當時自己沒有被印成擋泥板的時候，心裡還有點小失落。」也自虧：「這是流行音樂熱門明星或軍中情人才有的殊榮。」

此次展品橫跨超過50年，從1969年鄧麗君的《晶晶》黑膠唱片到00年代當年橫空出世的天王周杰倫，甚或從嚴格審查到解禁的過程與文獻，都如呈現在所有觀眾眼前，也讓美國民眾對幾千公里外從未見聞過的音樂發展史感到十分新鮮。黃韻玲分享心得：「很多人覺得台灣是個很小的地方，但其實我們有很大的能量，包括周杰倫、張惠妹，到去年才在國際音樂祭Coachella演出的落日飛車，台灣的音樂能量真的普及到很多地方。」