女星米可白（趙亦瑄）2005年以兒童台「葡萄姐姐」身分出道，因甜美外型受到觀眾喜愛，後來轉戰戲劇圈獲得不錯的成績，現已38歲的她，今（7）日突然在社群曬出一張16年前的舊照，凍齡模樣讓她笑稱自己是「老起來放」，更勾起當時登上PTT表特版的回憶。

米可白近年演藝事業如日中天，戲約不斷，仍會趁著工作空檔回家中餅店幫忙，今（7）日她突然在社群貼出一張舊照，是她22歲時在店門口與3位女子的合照，只見她紮起公主頭，對著鏡頭比YA，露出燦爛笑容，儘管時隔多年，樣貌依舊沒有太大的改變，只是多了成熟女人味，因此讓她忍不住自嘲：「原來我22歲的時候～就老起來放了。」

不僅如此，米可白當年也因亮麗外型受到不少網友關注，甚至一度登上PTT表特版，她笑說：「還記得當時因為笑得太甜，還在PTT上被叫糕餅妹～」照片曝光後，立刻吸引網友熱烈回應，「那時青春，這個時候多了些許成熟之美，一樣漂亮」、「還是美少女一枚」、「沒有『老起來放』這回事，只有青春永駐」、「沒有變，招牌笑容也是」、「糕餅美少女神」。

事實上，米可白因彰化老家經營糕餅店，所以擅長各種烹飪、烘焙，即使平時忙於拍戲，但遇到工作空檔就會回家幫忙，時常被粉絲捕獲她工作時的模樣，更成為家中餅店的活招牌。