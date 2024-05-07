民眾黨立法委員黃國昌去年8月開直播，指控前行政院副院長鄭文燦在任期間「把文官當成政治工具」追殺他占用國有地，被鄭文燦提告加重誹謗，新北地檢署偵查終結，發現國有財產署去年7月17日函請黃國昌繳納占用國有土地使用補償金，但國產署官員在發函前就對黃國昌住所土地測量後向媒體發表意見，認定相關人員未依法通知黃國昌，黃所評論屬於合理評論，予以不起訴處分。

黃國昌汐止住家有2筆約93平方公尺土地占用國有地，他親口承諾「依法該怎麼處理，就怎麼處理，會積極面對，不會迴避」，並於今年3月公布拆屋圖，但不滿指摘國產署政治追殺，為此事於去年8月13日在他所經營的網路頻道上開直播，指摘鄭文燦「你是行政院副院長，國家的權力這樣子，這樣子搞，把基層的公務員，把文官當成你們的政治工具」，引鄭不滿向他提告加重誹謗。

檢方調查發現，相關新聞2022年7月14日就刊出，內容提及國產署官員表示「黃國昌住家一帶的基地範圍大，被占用地共有有兩筆國產署依法必須持續清理占用地」，但國產署發函請黃國昌繳納占用國有土地使用補償金時間為去年7月17日，認定相關人員未依法通知黃國昌，就對黃的住所土地測量，並將占用國有地消息公之於眾，黃國昌質疑公務員是否未依法行政非憑空捏造，且與國家行政範疇、公共利益有關，予以不起訴處分。