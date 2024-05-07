苗栗縣政府7日舉行2024雙城馬拉松記者會，由縣長鍾東錦等人宣布，兩大馬拉松盛事即日起開始報名，「山城星光馬拉松」7月21日截止報名；另「山水馬拉松＆悠遊騎慢城」8月25日截止報名，鍾東錦廣邀全國愛好騎車跑步的朋友們，用雙腿來感受山城的好風景。

鍾東錦以客語致詞表示，路跑活動目前相當流行，本次兩項路跑除了可以行銷苗栗、吸引許多運動愛好者前來苗栗參賽外，也可以讓更多人認識苗栗，除了路跑之外，今年南庄賽事首度加入自行車組，歡迎自行車好手前來挑戰高難度的仙山登山王路段，挑戰自己的毅力和耐心，也提醒主辦單位要注意動線規劃，安全第一之外，也盡量降低對居民出入交通的影響。

主辦單位表示，「山城星光馬拉松」及「南庄山水馬拉松」雙雙邁入第九屆，今年賽事已經開放報名，其中「山城星光馬拉松」7月21日截止報名、「山水馬拉松＆悠遊騎慢城」於8月25日截止報名。

「山城星光馬拉松」將於9月28日舉辦，分為全馬組、半馬組、健跑組、親子組四組，由苗栗縣體育場出發，沿著苗栗市經國路的樟樹綠廊、浪漫優美的河濱公園以及客家圓樓，讓傍晚的微風及夜景伴隨跑者前行，活動現場亦有苗栗縣各鄉鎮農會的農產品展售。

2024「南庄山水悠遊行-山水馬拉松＆悠遊騎慢城」分兩日辦理，10月26日舉辦「悠遊騎慢城」自行車活動，以美麗的中港溪河畔悠閒南山灣河鐵馬道為主，競賽部分並加入自行車環台賽台三線仙山登山王的路段，讓參加者多元選擇。

10月27舉辦「山水馬拉松」路跑活動，分別為半馬組、悠遊組、休閒組3組，由南庄鄉公有停車場出發，沿著苗124乙線，一路經過康濟吊橋、田美攔河堰等多個景點進行串聯。兩場賽事將有客庄好人情作伴，廣邀全國運動同好縱情苗栗山水星光，享受苗栗山城美景。

南庄山水馬拉松為鼓勵苗栗縣民踴躍參加，只要是苗栗縣縣民跑完就可獲得額外獎勵，山城星光馬拉松舉辦日適逢教師節，現場只需出示教師證也可獲得額外獎勵。

縣府教育處處長葉芯慧表示，跑步不僅是健康的運動，更要在前進時思考如何呼吸及配速，才可獲得最後的勝利，雙馬拉松報名資訊可於官方網站伊貝特報名網查詢，邀請全國跑者們要把握機會共同相聚苗票，一起跑出健康跑出幸福。

7日在苗栗縣政府大廳舉辦2024雙城馬拉松記者會，出席人員包括縣長鍾東錦、立法委員邱鎮軍、縣議員孫素娥、曾美露、林寶珠、楊文昌、邱毓興、苗栗縣農會理事長吳俊毅、總幹事鍾金光、常務監事林輝樑、南庄鄉農會理事長林文福及多位農會成員、苗栗縣政府教育處處長葉芯慧、農業處副處長蔡政新、兩場比賽贊助單位代表等人。