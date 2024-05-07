為提升市集的衛生、安全、整潔與明亮，並提供民眾更友善與安全的購物環境，經濟部辦理「公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫」，補助改善公有零售市場及列管夜市營業場所之公共設施建物、空間與環境整體品質。由金門縣政府與金湖鎮公所共同提案金湖公有零售市場參與計畫，經過工作小組建議評估及專家小組審查會議的縝密評選後，獲1400萬經費補助，並將於明年12月31日前完成計畫工項。

經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍、陳玉珍立委辦公室、縣府參議張端心及金湖鎮長陳文顧等人，今(7)日共赴金湖公有零售市場參與說明會，針對「環境品質提升計畫」執行期程及工項進行說明與意見交流。據了解，金湖公有市場的核定工項包括建物主體及環境綠美化設施、安全設施、衛生設施、優化市集服務設施及友善設施。

縣府指出，金湖公有市場除了申請並入選「環境品質提升計畫」，亦有申請參加經濟部「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」。藉由此次說明會與市場管理組織及攤舖優化輔導商家意見交流，深入了解市場核定計畫的後續施作項目及市集美學輔導申請需求，期待透過說明會的交流回饋，有效檢視地方傳統市集的問題與刺激地方參與，提升市場競爭力。

縣府另說明，獲得「環境品質提升計畫」核定的金湖市場，預計在2025年12月31日前完成計畫工項；另同於今年度申請報名的「美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」則尚在專家委員實地審查階段，期待金湖市場能再積極爭取入選輔導計畫，幫助市集與攤商環境整體改善與市場形象轉型，創造更好的購物環境與消費體驗，放亮市集特色，也期待在未來的日子裡成為重點示範市集攤鋪，繼續為傳統市場帶來更多的活力與改變。