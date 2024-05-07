淡水凶殺案逆轉！老闆多刀刺死前員工 竟是幫17歲兒子頂罪

新北市淡水區中正路5日深夜驚傳一起命案，42歲李姓男子因被懷疑多次私吞公司款項10多萬元，帶刀與45歲陳姓前老闆相約談判，李男反遭對方刺13刀身亡，檢警第一時間逮捕陳男並依殺人罪送辦。不料，案情出現大逆轉，檢警複訊時陳男意外說出是幫17歲的兒子頂罪，事後5萬元交保，警方也火速將涉案少年逮捕歸案，詳細案情仍待釐清。

據了解，李男曾在陳男底下的裝潢公司工作，卻被懷疑多次收了業主的工程款後未繳回公司，金額超過10萬元，因此與陳姓老闆產生嫌隙，日前已離開裝潢公司。

5日晚間10時許，李男在同事的陪同下重回淡水區中正路的裝潢公司找前老闆陳姓男子談判，陳男要求對方先還6000元，但李男表示沒錢還，還反駁僅私吞1萬多元，雙方爆發爭執後，李男掏出預藏的開山刀作勢砍人，但最後反被連刺多刀，送醫後不治。

警方第一時間逮捕涉案的陳男，訊後依殺人罪送辦，陳男卻在複訊時不小心說溜嘴，坦承其實是幫17歲兒子頂罪，士林地院依頂替罪以5萬元交保。據悉，檢警在7日凌晨帶回相關涉案人，其17歲的兒子也坦承犯行，就連員工也全部翻供，表示動手的人是陳姓老闆與其子。而陳姓少年目前還在淡水分局偵訊，稍晚將送往少年法庭，詳細案情仍在釐清中。