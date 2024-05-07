混元禪師斥資12.8億元興建「唯心大禮堂」，6日親自主持動土大典，南投縣長許淑華等人受邀執鏟，祈願工程順利。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

唯心聖教創教宗主混元禪師斥資12.8億元興建「唯心大禮堂」，建物模擬圖近日曝光，因外觀設計與總統府十分類似引起關注及討論。對此，渾元法師今（7）日發出4點聲明，說明大禮堂為何像總統府，透露其中「天機」。

混元禪師聲明全文如下：

唯心大禮堂之天機

1.中華民族之易經風水學文化自秦朝徐福東渡日本時，一併傳揚至日本，並在地深根、造福人民。

2.日本於1895-1945年治理台灣期間，依易經風水理念建設了台灣總督府，傳統中華文化亦因此間接傳佈至台灣；中華民國政府於1949年後遷台，以此大樓作為總統府。

3.本教唯心大禮堂為延續中華化易經風水學，秉持著追根溯源的精神，因而將唯心大禮堂建設成為總統府之造型，意味著中華文化易經風水學淵遠流長、遍及東亞，跨越種族而成為東亞民族共同的智慧。

4. 易經風水學是利他的法寶，是上天給予的、大公無私的文化與智慧，超越歷史的恩怨情仇。唯心聖教作為廿一世紀當下之獨立新宗教，致力於將易經風水學「古智今用」，所建設之「唯心大禮堂」之造型不僅意味著傳承中華文化之道脈，亦表達了超越民族恩怨情仇的期望，更表現了傳佈東亞共同智慧瑰寶的理想。唯心聖教日後將以「唯心大禮堂」為基地舉行各項有益全民的法會與活動，期望弘傳利他、救渡眾生的易經、風水與宗教修行妙法。