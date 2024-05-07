台南市汙水下水道普及率28.49％，市議會國民黨團議員7日在市府水利局工作報告時，痛批準總統賴清德在台南主政7年，汙水下水道普及率僅增加0.34％，反觀現任市長黃偉哲拚命趕進度，5年來普及率增加8％。不過，水利局指出，內政部曾修正汙水下水道普及率的計算方式，依新制計算，從縣市合併升格時的2010年底8.48％，增加至目前的28.49％，普及率成長20.01％。

王家貞表示，2024年台南市汙水下水道的普及率28.49％，6都第4名；經深入了解，根據前市長賴清德時代發布的新聞稿指出，2013年底普及率19.36％，直到2019年居然只有20.34％，凸顯賴清德在台南市主政7年，普及率只成長0.34％，這樣的政績一點都不值得驕傲；如今黃偉哲為提升市民生活品質拚命在做，才有8％的成長。

林燕祝也說，當年她參選議員時，台南縣還沒有汙水下水道系統，汙水直接流到排水溝，導致很多地方環境惡臭髒亂；她當選後立即提案改善汙水系統，致力推動台南縣全部接管；其中，永康汙水下水道原定2026年完成，但因工程一再延宕，預計2033年才能完工。光一個永康汙水下水道就要耗時10年，想要普及到原台南縣全部可能遙遙無期，就算有設置汙水下水道，也請水利局應定期普查，防範病媒蚊孳生，否則台南的登革熱問題將永遠無法處理。

蔡宗豪強調，水利局工作報告提供給議員的汙水下水道工程時間不對，根本是在欺騙議員；公園北路B幹道7000多萬元的汙水下水道工程，原定6月底會完成，結果竟要拖到9月或更往後延宕。

水利局回應說，目前持續推動安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康及安南等7處汙水下水道系統，從市長黃偉哲就任以來，已先後投入約105億元，公共汙水下水道普及率也從19.03％增加到28.49％，大約增加7.7萬戶，累計接管戶數達20.8萬戶。

水利局還認為，內政部國土管理署從2015年起因應少子化等因素修正「公共汙水下水道普及率」的計算方式，台南市汙水下水道普及率依新制算法2014年底為15.04％、2019年為20.34％，截至今年4月底為28.49％，自縣市合併升格以來提升普及率20.01％，成長至3.4倍。

水利局強調，汙水下水道屬長期的基礎建設，需分區分期循序漸進辦理各系統水資源回收中心、主次幹管、分支管網及用戶接管工作，才能展現效益，市府後續仍將持續推動汙水下水道建設、提升接管普及率，也希望民眾配合，共同建立良好的生活環境。