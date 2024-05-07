溫馨的母親節即將來臨，本局為感念親恩，6日特別在3樓大禮堂提前舉辦慶祝母親節活動，感恩警察同仁母親與配偶，作為警職人員平日維護治安，守護民眾安全的最佳後盾，尤其女性員警在工作崗位與家庭付出心力，倍極辛勞，在此佳節前夕，局長陳世煌除致贈每位員警康乃馨可轉贈媽媽或太太外，也特別致贈每位女性同仁一份面膜，送上暖心的祝福。

陳世煌表示，警察的工作繁重又充滿危險，日夜輪班更常常犧牲與家人相聚的時間，警眷為了維持家庭和諧，免於警察配偶的後顧之憂，付出心力，不辭勞怨，相當令人敬佩。

他希望致贈小小的一朵康乃馨以及輕柔的面膜希望能代表警察局對於為了維護社會安全而終年辛勞工作的員警與親人，致上感謝，也提醒大家在忙碌的工作中不要忘了家人，特別是在母親節這樣的溫馨節日，更應該多多關心自己的母親、太太及家人，也祝福全天下的母親們「母親節快樂」!