校園徵才博覽會大合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

育達科技大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及苗栗縣政府7日在育達學生活動中心舉辦2024年苗栗區企業校園徵才博覽會「職場薪SHOW 育達領航」，在廠商求才若渴及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的協助下，吸引了科技業等多項領域70餘家知名企業廠商前來設攤徵才，提供2000餘個熱門職缺及國軍徵才的就業機會，副縣長鄧桂菊希望藉此徵才活動，讓同學能夠找到揮灑自我才華，一展理想與抱負的職場舞臺。

今日的徵才廠商非常多元化，跨10種產業類別，包含科技業、製造產業、電子資訊業、服務業、服務流通業等領域聯合徵才，現場有京元電子、中國砂輪、王品集團等70餘家知名企業廠商，提供約2000餘個熱門職缺及國軍徵才，並接受現場諮詢及求職面試。

校園徵才博覽會活動首先由育達科技大學舞研社同學帶來熱舞表演，為活動熱鬧揭開序幕。副縣長鄧桂菊率同勞青處副處長蔡貴香與勞動部勞動力發展署分署長賴家仁、育達科技大學校長吳菊、育達科技大學董事長王育文、苗栗就業中心主任楊敬宏與苗栗縣工業會理事長黃清譽、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘等共同出席為校園徵才博覽會剪綵，並替謀職學生們加油打氣，希望都能順利就職，找到理想工作。隨後副縣長及與會貴賓至每一廠商的攤位了解廠商提供之工作內容待遇及關心學生求職意向。

副縣長鄧桂菊表示，台灣半導體類或苗栗引以為傲的粉末冶金及力積電銅鑼設廠將提供3600個就業機會，這些都是我們孩子的機會，希望他們畢業就能投入職場，當然投入職場可以再進修，投入職場是讓自己的生活更添加與學校不一樣的色彩，學生們要報答家長及師長們，投入職場終生不斷地學習，希望學生們可以在現場找到好的工作，現場的廠商也能夠尋覓很棒的人才，這也是辦理校園徵才的目的，感謝勞動部勞動力發展署每一年在業界都安排很多場校園徵才，讓優秀的孩子能到優秀的企業，一起讓台灣發展得更好，推向全世界。

校園徵才博覽會活動的目的，旨在為苗栗地區大專院校即將畢業的學生，提供良好的求職管道，讓同學藉此與求才的企業與廠商現場面對面，並掌握面談應徵的機會，可謂創造就業者與求才者「人盡其才」、「才適其所」的雙贏局面。期望各家廠商在這一波的徵才浪潮中能獵獲優秀人才，更祝福今年的應屆畢業學生能尋獲得以貢獻一已之力的企業。