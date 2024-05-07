周二香港恆生綜合指數收盤跌98.93點或0.53%，為18479.37點。國企股(H股)跌0.7%，為6527點。科技指數跌2.1%，為3923點。

騰訊跌1.2%，友邦保險也吐出2.0%。

網路科技股跌最多，百度跌2.2%，網易被麥格理下調目標價，下挫5%，阿里巴巴跌1.8%，快手也跌4.8%，美團跌4.0%。

藥品股明顯走弱，藥明合聯跌5.9%，雲頂新耀跌5.9%，瑞科生物挫3.3%，藥明生物跌3.0%。