新城警方近期將結合太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣消防局等，共組搜救團隊，攜帶相關設備，合力尋找德籍男子的下落。（圖／警方提供）

新城警方近期將結合太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣消防局等，共組搜救團隊，攜帶相關設備，合力尋找德籍男子的下落。（圖／警方提供）

新城警方近期將結合太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣消防局等，共組搜救團隊，攜帶相關設備，合力尋找德籍男子的下落。（圖／警方提供）

新城警方近期將結合太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣消防局等，共組搜救團隊，攜帶相關設備，合力尋找德籍男子的下落。（圖／警方提供）

警方透過通訊紀錄追蹤，發現他在3月26日至4月3日上午7時花蓮大地震發生前均在花蓮縣秀林鄉天祥地區，研判男男子可能在該地區失蹤。（翻攝畫面）

一名57歲德籍男子Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊失聯迄今。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名57歲德籍男子Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊失聯迄今，警方發現其手機定位至4月3日花蓮發生強震前，都在天祥地區，經一個多月在沿線熱門步道、景點找尋均未果，今天公布相片，若民眾曾見過他或有相關線索，可向警方通報。

據了解，失蹤的德籍男子Klaunitzer是一名教授，金髮、戴眼鏡，身高約170公分，身形偏瘦，3月25日搭車前往花蓮旅遊，隔天早上穿著黑色T恤和天藍色及膝短褲，搭乘台灣好行前往太魯閣遊玩，約上午9點抵達天祥站，怎料後來卻失去音訊，讓遠在德國家屬跟高齡70歲的母親萬分焦急、日夜難安。

花蓮新城警分局表示，2日接獲報案後便開始追查該名德籍男子的下落，發現他3月25日住在市區的旅社，同月26日9時許到太魯閣天祥地區遊玩，經調閱男子德國門號的通信記錄，3月26日至4月3日上午7時，花蓮大地震發生前，位子均在秀林鄉天祥地區，研判男子可能在該地區失蹤。

警方表示，經連續在4月15、17、29、30日及5月7日等，前往天祥地區山莊、工寮、空屋、綠水步道、文山溫泉、白楊步道等可能出沒的景點，均無發現德籍男子身影，訪查轄區旅宿業者也無所獲，近期將結合太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣消防局等，共組搜救團隊，攜帶相關設備，合力尋找德籍男子下落。

新城警分局呼籲民眾，如有發現該名德籍男子，或有相關情報線索，請立即撥打110電話或就近向新城分局警方報案，以利搜救作業之進行。