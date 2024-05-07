崑山科大攜手復興商工、舊來發、吳寶春一起推出台南400禮盒。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

迎接台南400，崑山科大攜手復興商工、舊來發餅舖、吳寶春麥方店，推出台南400禮盒，更將作為送給準總統賴清德的就職紀念禮物。禮盒集結在地150年歷史「舊來發餅舖」椪餅、「吳寶春麥方店」牛粒、荷蘭餅及崑山科大1624咖啡，蘊含台南歷史風華，並由復興商工設計精美融合台南地景包裝，美味也搶眼。

民間發起的台南400禮盒今天於舊來發餅舖前發表。（曹婷婷攝）

舊來發第五代何昱翰（左二）及吳寶春（左三）一起表演揉麵團。（曹婷婷攝）

崑山科技大學今天於舊來發餅舖，舉辦台南400禮盒發表會。副市長趙卿惠表示，很榮幸能見證台南400禮盒發表，台南號稱「全糖城市」，以甜點聞名，此次椪餅便是發源於台南，也常見於許多節慶場合，透過崑山科大、復興商工、舊來發餅舖、吳寶春麥方店共同合作，設計送禮、自用兩相宜的禮盒，重現大家記憶中的好滋味。

立委林宜瑾也說，此次台南400禮盒從包裝設計到食品項目，皆融合台南400歷史元素，充滿在地文化特色，希望透過禮盒讓更多人品嚐台南獨有特色糕點，並感受府城濃厚人文氣息。

舊來發第四代陳淑芬說，舊來發走過150年，目前已傳承到第6代，一代代傳承好手、實在口味，台南400禮盒匯聚南、北力量合作，代表不分南北，大家共同疼惜這塊土地、共同愛台灣。吳寶春也說，台南400禮盒代表台南人的文化，希望大家都喜歡。

崑山科大指出，「台南400禮盒」有台灣經典平民點心「牛粒」、府城特有古早糕餅「椪餅」、荷蘭傳統美食「荷蘭餅」以及為紀念台南400年特別研製的「1624咖啡耳掛包」。

「牛粒」是日據時期自日本傳入台灣的新式糕點，在台已流行超過60年；「椪餅」在常民生活常被用於祭祀、慶典或坐月子食用；「荷蘭餅」是相當著名且市集常見點心；「1624咖啡耳掛包」選用100％阿拉比卡精選咖啡豆，經日曬處理中深焙的咖啡基調，4款產品承載台南400年層層交疊的歷史迴路。

崑山科大校長李天祥表示，禮盒由復興商工與崑山科大師生共同提案，復興商工設計6款，最後由吳寶春師傅、舊來發何錫銘師傅評選，選出大紅色、最能符合能完美融合台南豐饒生態與人文風貌的形象設計，並呈現古都新風貌，禮盒將在全國吳寶春門市販售，首波限量販售1500盒，已吸引不少人訂購。