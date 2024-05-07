遠通電收公司2013年起負責國道計程電子收費，交通部高速公路局今宣布「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運案（ETC案）」，雙方4月底已完成優先定約議約，新契約年期10年，委辦服務費調降，未來高公局1年約支付20億元給遠通電收，且新約也祭出優惠，提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，回饋100元儲值金。

高公局業務組長劉逢良說明，ETC案原契約年期18年4個月，考量將於2025年12月21日屆期，高公局依促參法及契約規定，並依遠通公司歷年營運績效評定結果，績效達良好至極佳，符合優先定約申請資格，故自去年底開始啟動優先定約作業。雙方歷經多次會議研商，終於在法定期限4個月內達成新契約共識，順利完成議約作業。

他說，目前要求遠通公司按照議約修正投資執行計畫書，2個月內要完成簽約程序，預計5月底前可辦理簽約，後續還要移轉此案興建的資產給政府，包括前端收費門架設施、後端資料接收中心等軟硬體設備，項目超過1億項數量龐大。

高公局副局長彭煥儒提到，新契約年期10年，由高公局委託遠通透過電子收費系統向用路人收取通行費後，交付通行費給高公局，核算帳務無誤後，再以每延車公里0.062元支付委辦服務費給遠通公司，原是0.0701元，過去平均每年支付22億元委辦服務費，預估將下降至20億元，下次合約到期日為2035年底，屆時就無法再優先議約，需重新招商。

此外，遠通公司於議約時經高公局要求承諾，自新契約生效日起至2026年12月31日止，提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，回饋100元儲值金的優惠方案。

談及新契約有無新增設備？劉逢良說，主要新增包括交通管理需要的資料數據，讓高公局精進交通匝道儀控，過去需7至10分鐘才能回傳，未來盼2分鐘內就能提供交通管理所要的資料，另帳務處理也盼優化，現在支付工具發達，將來繳費除了超商通路，也要開發行動支付。

高公局統計，國道1年總通行費收入，近3年平均235億元，去年因連假多，達到接近250億元。針對近期公共運輸紛紛檢討費率，國道通行費是否調整？劉逢良表示，這牽涉國道基金財務計畫，目前重要7大建設計畫包括國一甲、國二甲等，確實對基金財務有影響，昔從計次改計程後就沒調過費率，但每2至3年檢討一次，交通部去年底已核定不調整，會滾動式檢討。