花蓮強震重建之路艱辛漫長，花蓮縣議會民進黨團質疑縣府濫用6年前0206大地震善款，呼籲歸還投入公共建設的7.2億並直接用於災民。縣府強調，善款使用參考台南0206前例，函詢內政部確認可用於公共設施修復與重建，再由善款委員會合議決定，質疑「為何台南可以，花蓮不可以」。

縣議會綠營黨團張美慧指出，0403災情慘重，但捐款卻較0206花蓮大地震減少許多，追根究底就是前縣長傅崐萁當年不當使用善款造成的傷害跟後遺症，且0206善款達27.4億元，收支表內總共核定60案，其中卻有19案、大約7.2億元被拿去用在縣府公共建設，比例、金額都太高。

她說，捐款人多數希望善款能直接用於災民身上，公共建設經費來源應回歸政府預算，透過爭取花東基金、爭取中央部會預算，或縣府自籌款執行，且縣府另可透過礦石景觀稅進行公共建設。

張美慧還提到，傅崐萁提出利用0206善款8億元補助石材業者，當時引起輿論爭議，後來案子不了了之，導致現在石材界是揹黑鍋的狀態，他們沒有拿到0206的善款，這筆費用反而挪用使用在縣府公共建設上，呼籲縣府先把7.2億善款還給災民。

縣府澄清指出，0206震災捐款參考台南0206震災捐款專戶善款前例，函詢內政部確認後，再由善款委員會合議決定，將善款使用在公共設施的修復及重建，強調一切皆依法辦理，質疑「為何台南市可以，花蓮縣不可以」，且民進黨為什麼雙標，絲毫沒有同理心，不顧災民切身之痛。

縣府鄭重表示，搶救災民傷痛、縣內重大災損及重建工程等，已到刻不容緩的地步，建請所有議員應共同與災民站在一起，幫助災民早日度過難關，而不是用政黨顏色投入救災和重建，或以雙重標準在看待台南市和花蓮縣的重建工作。