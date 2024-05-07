年紀較大的人因為有較多的時間賺錢、理財，與剛出社會沒多久的年輕人相比財力較為雄厚，也比較會過生活。一名28歲男網友就透露，50歲女友身上雖然沒有年輕美眉的「奶香味」，但卻有滿滿「錢的味道」，讓其他人暴動喊「阿姨我不想努力了！」

一名男網友昨（6）日在「Dcard」以「建議不要跟50歲以上的女人交往」為題發文，看似是一篇滿滿的抱怨文，但其實全都在炫耀，如50歲以上女性身體沒有奶香味，但卻有錢的味道；三不五時關心你能不能吃飽，說沒有馬上就轉吃飯錢，害他1個月至少胖了3公斤。

原PO也分享，他原本獨自在公司附近租房，月租要1萬2000元，但交往後女友直接叫他搬過去一起住，害他沒有獨處的時間；本來假日喜歡宅在家耍廢，交往後對方很愛開車載他遊山玩水，還買很多爬山的裝備給他，害他也開始愛上這種運動。

滿滿的抱怨內容瞬間引起討論，其他人一面倒喊「這個味道怎麼感覺更讚啊」、「阿姨性別不要鎖死，請看看我」、「整篇看似在嫌棄，其實全部在炫耀，阿姨哪裡找，我先走了」、「阿姨好～阿姨妙～阿姨包裡有鈔票～」、「年少不知阿姨好，錯把少女當成寶」、「什麼阿姨，這分明是姐姐，還有你要記得叫她寶寶！」