（17:35更新--補充泰國今年第一季入境相關統計）泰國政府去年11月公布，對於台灣、印度旅客實施入境停留30天免簽證待遇，為期6個月。這項優惠即將於今年5月10日屆期之際，泰國政府今天（7日）舉行內閣會議之後宣布，台灣與印度旅客免簽待遇延長6個月，至今年（2024年）11月11日為止，下半年國人赴泰旅遊可省1200元簽證費。

綜合泰媒pptvhd36、彭博社、中央社7日報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在總理府召開內閣會議後，由總理副發言人卡尼卡（Kanika Aunjit）對外說明，為了持續刺激觀光效益，政府決定把針對台灣、印度旅客入境免簽證待遇自今年5月11日起延長6個月，增加旅客訪泰便利。免簽待遇延長之後，旅客單次入境泰國的停留時間仍以30天為上限。

泰國外交部報告，延長免簽待遇會讓國庫損失21億5800萬泰銖（新台幣約19億元），不過，內閣會議認為，以泰國與台灣、印度民間往來連結的基礎評估，以免簽優惠吸引台灣與印度旅客到訪會增加觀光旅遊產業的收益，對泰國整體經濟與外交關係有利。

卡尼卡說，總理賽塔也指示泰國旅遊觀光當局全面加速今年第4季旅遊規劃，務必加強相關層面措施，以利吸引更多觀光客造訪。

倘若沒有這項免簽優惠，台灣與印度旅客可根據落地簽證在泰國停留15天。

泰國觀光部去年統計數據發現，新冠肺炎疫情消退後，泰國旅遊業復甦腳步較慢，總理賽塔（Srettha Thavisin）上台之後積極宣布多項措施盼有效拉抬旅遊業回溫，免簽優惠是利多措施之一。

泰國政府在疫情管制措施撤除後，政府持續放寬主要客源國的入境限制。2024年1月到4月，到訪泰國的外籍旅客超過1200萬人次，比去年同期增加39%，中國、馬來西亞、俄羅斯、南韓、印度的遊客就佔了半數，泰國對於這些觀光客來源大國的簽證規定也持續放寬。

觀光旅遊業是泰國重要的產業之一，就業機會占整體20%左右，在全國5000億美元經濟規模占比高達12%，總理賽塔訂定2027年要吸引8000萬遊客到訪的目標。