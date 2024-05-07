桃園市近日停電事故頻傳，其中蘆竹區7日下午又傳出停電事故，台電說明，事故原因為69kV輸電線路遭民間升空車碰觸，造成線路斷裂，台電同仁在1小時內就全前恢復供電。

7日下午13點30分桃園市蘆竹區發生11,545戶停電，台電表示，事故原因為69kV輸電線路遭民間升空車碰觸，造成線路斷裂，進而影響南臨二次變電所供電，台電立即透過線路轉供陸續復電，並在1小時內於14時22分全數復電。本次事件所幸無人員受傷，提醒若有工程作業時應與輸電線路保持安全距離，若發現施工地點周遭有輸電線路經過，可請台電人員到場協助。

而在6日晚間大園、蘆竹也有257戶停電事件，主要原因為航空城計劃統包商施工拉斷電桿，同樣在1小時透過線路轉供復電近9成，後續需清理斷桿、斷線，及需重新建桿、架線與接線等作業，修復時間較久，至凌晨1時26分全線恢復供電。

台電提醒，吊車、工程人員與輸電線路應隨時保持安全距離，當吊車在線路周圍執行吊掛作業，若無保持安全距離，縱使未觸碰到線路，仍會發生感電事故，不僅可能造成停電事故、吊車損害，甚至會導致人員傷亡，也會違反職業安全衛生設施規則。