新北市淡水區5日晚間發生凶殺案，42歲李姓男子與45歲陳姓前雇主談判，李男持預藏的開山刀揮砍對方，卻遭陳男持折疊刀反殺身亡，警方依殺人罪嫌將陳嫌移送士林地檢署偵辦。檢察官複訊時，1名在場證人良心發現，指證凶嫌其實是陳姓裝潢公司老闆的17歲兒子，陳男亦坦承頂罪，故其子由證人身分轉為涉案人偵辦。

淡水警方偵辦此案時，發現死者身上除10餘處刀傷外，全身還有多處瘀青外傷，反觀陳姓老闆身上卻無傷勢，若僅兩人相互鬥毆，受傷情況不應如此懸殊，故懷疑動手的不只1人；加上偵訊時陳男態度配合，毫不推諉直接就承認殺人，更令偵辦警方起疑。故警方偵訊後，除將陳嫌依殺人罪嫌移送外，一併將在場的陳嫌兒子及員工以證人身分帶往地檢署複訊。

據了解，案發時共7人在場，其中有3人動手，包括陳男父子與另名男子，該名涉案男子案發後和其他沒動手的2人先離開，今日凌晨已被警方帶同到案。案發後，留在現場的陳男向兒子及1名員工商議，因兒子還年輕，所以由他1人扛下所有責任。