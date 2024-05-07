小S（徐熙娣）主持談話節目《小姐不熙娣》與助理主持派翠克有趣互動經常引發話題，不過近日一段花絮中，小S罕曝心聲：「你（派翠克）不是我的Soulmate（靈魂伴侶）」，還曬出新的接班主持人照片掀起討論，對此，節目製作人B2親自回應了。

《小姐不熙娣》官方近日曬出一段影片，小S表示「下一季將更換新的搭檔主持人」，一旁派翠克聞言則傻愣住，小S直呼：「我已經說過你不是我的Soulmate（靈魂伴侶），我的Soulmate（靈魂伴侶）另有其人，大家期待喔」。

消息也引發網友討論：「希望只是開開玩笑，除了派派沒有更適合的助理主持了好嗎」，從製作單位後製上照片看來，部分網友猜測新任搭配的主持人可能是阿Ken擔任：「是Ken哥吧？」、「期待阿ken，快來！！！」。

7日製作人B2回應大讚：「不會換掉派翠克，派表現得非常好」，B2表示根本沒有「派翠克助理主持一直將被撤換」一事，影音內容是兩人互鬧玩笑橋段，令大批喜歡派翠克的觀眾鬆一口氣。