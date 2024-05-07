雅意義式料理餐廳行政主廚保羅•吉博多(Paolo Ghibaudo)。（君品酒店提供／吳娮翎台北傳真）

三道開胃前菜 Fried Bigne Green Pea Caviar炸青豆泡芙、千層麵Lasagna、卡諾羅捲Cannolo。（君品酒店提供／吳娮翎台北傳真）

米其林2024摘星之作「羊排蘆筍」。 （君品酒店提供／吳娮翎台北傳真）

Scallop and Roots ( ⼲⾙與根類)。（君品酒店提供／吳娮翎台北傳真）

雅意Artbrosia空間照。（君品酒店提供／吳娮翎台北傳真）

君品酒店旗下「雅意 Artbrosia」義式料理餐廳，2024年夏季再度邀請蟬聯 27 年米其林一星Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾•穆索(Massimiliano Musso)登台，穆索(Musso)暌違兩年再度來台，與雅意義式料理餐廳行政主廚保羅•吉博多(Paolo Ghibaudo)師徒攜手設計夏日午、晚餐套餐，以多道輕盈鮮爽、融合海洋與大地美味的開胃前菜揭開序曲， 在這次的菜單中，也特別將Ca’Vittoria餐廳2024年最新米其林摘星之作皮埃蒙特「羊排」端上「雅意 Artbrosia」餐桌。

馬西米利亞諾•穆索(Massimiliano Musso)的料理，從口感到裝飾，色香味俱全，特別在裝飾上，汲取家鄉花園靈感，每個花草的點綴，都讓料理如畫作般，帶有藝術性的視覺饗宴，而保羅•吉博多(Paolo Ghibaudo)更在挑選台灣食材上予以協助，讓系列菜單，從台灣食材結合北義原創手法，展現極致美味，重現米其林料理的精髓，師徒聯手讓美味饗宴更添話題。

在開胃小點中，以春捲皮製作的「卡諾羅捲」Cannolo，填入細緻的雞肝醬、乾紅莓增添質地和不同酸度層次，再以馬得拉酒果膠妝點，堆疊出繽紛的味蕾體驗，清爽開胃，是經典中的經典。在熱前菜中，第一道運用經典的義大利海鮮打開饗宴的序曲，主廚使用北海道干貝搭配塊根和根莖，先將干貝在碳火上烹調，刷上奶油，再搭配以咖啡豆調味的菊芋汁、菊芋泥、炸牛蒡和草石蠶，嚐起來有著海洋風味與根莖類食材，呈現出鮮明的對比與風味的融合。

第二道熱前菜「週日麵餃」Sunday’s Bonbon則是主廚祖母配方所研發出的特殊比例，將麵粉與蛋黃純手工揉和的經典之作，麵體富彈性與嚼勁，於口中咀嚼可漸漸嚐到陣陣小麥香，創造家鄉味的美好記憶，也是米其林星廚穆索(Musso)家庭聚會時必嚐的料理，更令主廚回味起皮埃蒙特田園的家鄉滋味。

主餐「羊排」是Ca’Vittoria餐廳於2024年最新摘星經典之作，以皮埃蒙特最具代表性的羊肉與香料做為主角，先將羊排碳烤至適當的熟度保留肉質細膩的口感，淋上巴貝拉葡萄酒製作的羊肉汁，並以義式手法將黑蒜醬和巴西里青醬調和，選用當季蘆筍，並經過碳烤後的程序，佐上風味獨具的醬料搭配羊排品嚐點綴，每一口都能體驗道地皮埃蒙特的風土文化。

套餐後的甜點 「香艷巴巴」Exotic Babà，將傳統巴巴浸泡在百香果、萊姆皮、橙皮、檸檬利口酒、肉桂和綠豆蔻糖漿中，精雕細琢技法宛如餐桌上藝術臻品，再淋上芒果醬，搭配香草冰淇淋和台灣新鮮芒果令人一再回味。另一道餐後必有的甜嘴小食(Petit Four) 「回眸再吻」中，有一道「春花小茶塔」，以酥皮塔殼填入東方美人茶甘納許，配以洋甘菊花茶、台灣梨、台灣百花蜜和渣釀白蘭地製成的晶凍，為餐點畫上花朵般美妙的句點。

米其林的傳奇星廚馬西米利亞諾•穆索(Massimiliano Musso)於《雅意 Artbrosia》進行期間限定的客座活動，從 5月9日至5月17日間，午間套餐、晚間套餐每位3880元＋10％，在台便能享受米其林的星級美味，訂位電話0975-684-833，亦可洽官方訂位系統訂位。

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