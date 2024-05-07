全台海拔最高的國立仁愛高農，去年首次有女學生呂沛軒透過特殊選才錄取台灣大學農業經濟系，創校史紀錄，今年學生許聿爵透過繁星推薦錄取國立台灣科技大學營建工程系。許聿爵說，不想離家太遠，因志趣選擇就讀空間測繪科，能錄取台科大很開心。

仁愛高農指出，許聿爵的父母在清境地區經營民宿，他國中階段在埔里鎮就讀宏仁國中，依模擬考成績有上台中二中實力，然而不想離家太遠，又想學習一技之長接手家業，經本校退休老師介紹，他在父親陪同下到學校參訪，聽取校方簡介科系發展及課程輔導規畫後，依據自己的志趣，選擇就讀空間測繪科。

許聿爵說，升高中時曾很迷茫，不過他對觀光事業及建築營造等方面有興趣，聽完學校簡介經過深思熟慮，決定就讀空間測繪科習得一技之長，按部就班努力學習，高一、高二分別取得測量丙級證照、電腦輔助建築製圖丙級證照，高三獲取工程測量乙級證照，聽從老師建議參加繁星推薦，得知錄取國立台灣科技大學營建工程系很開心。

校長陳威男表示，許聿爵依志趣選擇就讀空間測繪科，因為喜歡而投入，成績一直是班上第1名，高中3年每個學期都領取獎學金1萬元，透過繁星如願錄取台科大營建工程系，相信他會學以致用，為未來升學、就業和發展打下堅實基礎。