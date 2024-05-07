48歲季芹今（7）日出席愛盲基金會公益活動，跟2位視障媽媽比賽做家事，呼籲眾人可多關心社會角落，迎接本周母親節。季芹過去曾被診斷出腦血栓，當時對老公王仁甫說：「可能活不過10年。」如今她的身體狀況一切安好，只是有老花困擾。

季芹說，現在兩眼老花度數各自100多度，有考慮做雷射，不過她笑說：「老花雷射只能做一次，所以我在想，要等度數高一點再去，可以這樣嗎？」說完便笑出來。她還分享，當時發現自己老花時，王仁甫還一直堅持「她沒有」，「或許是不能接受我老了，現在看燈光昏暗看手機真的會糊，都要戴老花眼鏡」。

王仁甫在10多年前就做了近視雷射，所以沒有老花眼問題，反而是夫妻倆日前被檢查出「缺維生素D」的問題，容易造成記憶力衰退，「我低於標準值很低，就先用醫療級的D劑量先補3個月，等到正常才能補一般的維他命D，補完醫療級的後已經正常，仁甫的還是不足」。提到當年的腦血栓，季芹則說：「生病完有追蹤3到5年，現在就是做全身檢查時順便追蹤。」