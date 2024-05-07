高雄市長陳其邁今（7）日破天荒將行動市政會議移師到佛光山舉行，陳其邁提到，佛光山是最好的朋友，也希望將佛陀紀念館的館藏、設施介紹給更多市民，而剛好今天會議內容與佛光山所在地大樹區有關，因此才特地前來。佛光山常務副住持慧傳法師笑說，陳其邁到來蓬蓽生輝，也肯定邁市府各項施政表現。

陳其邁今天下午率領局處首長，特別前往佛光山舉行市政會議。他受訪時表示，佛光山是高雄非常重要的佛教聖地，過去他常常來，因為有很多的活動。針對這次到佛光山辦市政會議，他說，希望將佛陀紀念館的館藏、整個設施，介紹給局處首長跟市民朋友。

陳其邁說，他跟慧傳法師、佛光山是最好的朋友，大家有溝通的機會，也因為今天的市政會議主題跟大樹有關，因此才將行動市政會議移師到佛光山；他提到，今年佛光山也榮獲環境部認證環境教育場域，他同時也感謝佛光山在城中城事件給予最大的支持幫助，「來這裡法喜充滿，非常好」。

慧傳法師致詞提到，陳其邁來到佛光山蓬蓽生輝，希望市府團隊多利用佛光山場地，可以為市民做更多的服務，他也感謝市長常常叮嚀囑咐各單位，參與佛光山相關活動。他也肯定陳其邁除對宗教支持外，也引進世界第一流的台積電到高雄，而在休閒娛樂、運動賽事等表現也都有目共睹。