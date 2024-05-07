大陸央視新聞報導，山東省青島市中級人民法院7日公開宣判中國聯合網路通信集團有限公司前黨組副書記、總經理李國華受賄、濫用職權一案，對被告李國華以受賄罪判處有期徒刑15年，併科罰金600萬元（人民幣，下同，約合新台幣2640萬元）；以及濫用職權罪判處有期徒刑3年，決定執行有期徒刑16年，併科罰金人民幣600萬元；對李國華犯罪所得及孳息依法追繳，上繳國庫。

判決指出：1998年至2022年，被告李國華利用擔任江西省郵電管理局黨組成員、副局長，江西省郵政局黨組副書記、副局長，黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長，中國郵政集團公司黨組成員、副總經理，黨組副書記、總經理，黨組書記、總經理，中國郵政儲蓄銀行有限責任公司黨委書記、董事長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合6645萬餘元，其中2159萬餘元未實際取得。李國華在擔任江西省郵政局黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長期間，濫用職權，造成國有資產損失4996萬餘元。

青島市中級人民法院認為，被告李國華的行為構成受賄罪、濫用職權罪。李國華受賄數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重，均應依法懲處，並數罪並罰。鑒於李國華部分受賄係未遂，到案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。