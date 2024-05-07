國民黨新北市議員江怡臻質詢時痛批，這項政策沒有說明財源，根本是空頭支票。（江怡臻提供／呂健豪新北傳真）

內政部長林右昌上周宣布，里長事務費將以5萬元為基準計算，每年增加1.5個月的年終慰問金，不過國民黨議員江怡臻今（7）日於議會質詢時，痛批這是一張空頭支票，因為這項政策將對新北市的預算增加7千多萬的負擔，但林右昌卻沒交代財源，民政局也表示贊同政策方向，但希望修改《財政收支劃分法》，對新北市會比較有幫助。

江怡臻指出，同意這項政策的方向，但是新北市共有1032的里，若依林右昌提出的政策內容計算，等於新北市每年要增加7740萬元的預算，而他趕在卸任前拋出這樣的政策，卻沒有交代財源，無疑是一張空頭支票，滿滿的政治考量。

江怡臻說，新北市長侯友宜非常重視里長，所以上任後就推動行動治理座談會，29區走透透，甚至在參選總統時，也提出里長事務費要按物價指數的波動，依照國政和財政的狀況，盡速調整，而且第一線里長工作繁雜，所以絕對認同這樣的政策，也支持這樣的主張。

但是林右昌卻沒有想好財源，就連台北市長蔣萬安也委婉表示，以台北市政府的角度，當然希望中央應該考量地方政府的財政，並給予相關補助，認為由中央、地方一起來推動是比較好的方案。

江怡臻認為，新北市因《財政收支劃分法》的關係，加上目前正在大建設時代，財政負擔本就相當沈重，很多希望爭取的政策都因預算不足而無法執行，所以呼籲中央應修法，針對財源提出方案，並與地方充分溝通，同時要求民政局向中央表達基層第一線的聲音，一起努力為里長爭取福利。

民政局長林耀長回應，里長在第一線服務相當辛苦，所以該政策的方向沒錯，民政局也支持，只是每年增加7740萬預算對新北財政負擔相當大，而此案明天將在內政委員會審議，也拜託新北市的立委來協助，但若能修正財劃法對新北市幫助會比較大。