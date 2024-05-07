韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」今（7日）在COEX Hall D舉行，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人。率先揭曉的新人獎，電影部門男女新人由《破墓》李到晛和《禍亂：地下秩序》金亨瑞（BIBI）拿下，正在服兵役的他穿著軍裝出席領獎，台下也不忘感謝坐在台下的女友林知衍，甜喊：「知衍啊，謝謝妳！」

金亨瑞憑藉《禍亂：地下秩序》拿下百想女子新人獎。（摘自PRIZM）

李到晛一上台就先比出軍人敬禮的手勢喊「必勝！我是正在軍樂隊服役的演員李到晛」，讓台下眾人笑翻，這是他首度演出大銀幕作品，直呼：「其實我演出時覺得很困難，我為了這個挑戰，很努力地準備了，導演，下次也請繼續選擇我吧！」而女子新人獎得獎者金亨瑞其實是個創作歌手，第一次演出電影就收穫亮眼成績單，她上台後激動表示「我不知道會是我，所以什麼都沒準備，只有看到前面的時間一直在倒數」，最後，還緊張到語無倫次地，更當場落淚，超真實又可愛的反應也讓同片演員忍不住拍手大笑。

電視部門男女新人獎分別是《Moving異能》李正河和《綁架之日》Yuna。（讀者提供）

另外，電視部門男子新人獎由《Moving異能》李正河奪得，他在劇中有多個吊鋼絲的鏡頭，他坦言自己非常怕高，連高空彈跳都不敢，感謝劇組工作人員和同劇演員不斷地鼓勵，同劇演員柳承龍和高允貞也不忘拍手鼓勵為他加油；女子新人獎則由《綁架之日》Yuna奪得，她也開心表示「可以在這個地方見到帥氣的前輩們已經感到相當榮幸，竟然連新人獎都拿到了，謝謝」。