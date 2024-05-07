美國新聞業正走向衰亡，記者與編輯失去了昔日的自信和狂妄，過去美國新聞業向來以昂首闊步（swagger）著稱，無視權威和習俗，完整地講述真實的故事，但現在這種風格已被邊緣化，從前文化的力量也逐漸消失。現今的新聞編輯室趨向於避免爭議性的報導，以免冒犯強大的利益團體，或乾脆直接變成政府的傳聲筒，這樣的轉變不僅在業務模式上體現出來，也深深地影響了行業內部的氛圍和工作方式，美國的讀者更是不再信任，轉身離開。

美國《政客》（Politico）6日報導，美國新聞業的衰落不僅僅體現在人員減少，也反應在職場心理方面。以往，記者們有著強大的自信，他們的工作受到尊重，他們在新聞編輯室中可以自由地發表意見，發掘真相。然而，現在的情況截然不同，美國新聞業面臨著多方挑戰，記者們的自信逐漸消失，他們開始感受到來自四面八方的壓力和限制。為了避免引起任何爭議，許多編輯室都強加了一種謹慎的風格，記者們被要求避免觸及可能冒犯任何群體或利益團體的話題，這使得他們的工作變得更加綁手綁腳。

廣告收入的下降也是新聞業衰退的重要原因之一。過去，報章雜誌的主要收入來源之一是廣告。然而，隨著網絡和社群媒體的興起，廣告商逐漸轉向了網路平台，這導致傳媒的廣告收入急劇下降，傳媒的發行量也在不斷減少，許多報社甚至倒閉了，這種情況進一步削弱了新聞業的影響力和地位，使得記者們感到越來越無力。

另一個導致新聞業衰落的因素是文化聲望的降低。過去，傳媒被視為文化的中堅力量，它們引領著公眾對於時事和社會問題的討論。失去自信讓讀者覺得報導文章根本就和諧過，或者更糟，這些文章讀起來彷彿是美國內閣機構公共事務部門製造的，更失去民眾對其的興趣。

隨著社交媒體和娛樂產業的崛起，公眾的注意力逐漸從傳統媒體轉移到了其他領域。這使得記者們感到自己的工作不再像以往那樣重要，他們的影響力受到了嚴重削弱。

面對這些挑戰，新聞業的未來似乎充滿了不確定性。許多年輕人不再願意從事新聞業，他們認為這是一個沒有前途的行業。一些大學甚至取消了新聞學專業，這進一步加劇了新聞業人才的短缺。