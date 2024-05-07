曾是準總統賴清德屬意的閣揆人選、也是台灣重要企業家和碩科技董事長童子賢，近日表態台灣供電能力的看法，認同持續發表支持核能的看法。昨天他再次拋出核電議題，直言羨慕芬蘭去年新啟用的OL3核電廠發電能力，也希望台灣有，甚至說「鏟平核一、核四，改用OL3機組」法。能源分析師認為，童子賢表態支持核電，這相當值得肯定，但是拆除核一核四，就顯得多此一舉了，因為台灣現有的四座核電廠，都有足夠的空間可以容納新的機組，而且核四廠的發電能力，就已經與OL3不相上下。

能源專家有話說

潔淨能源推廣協會(CETA)的發起人翁華志在臉書以長文回應童子賢。他說：

我們非常認同您在五月六號上財經節目建議的大方向：核二核三延役絕對是台灣邁向能源穩定的第一道門。台灣也需要開始規劃新的機組。但是您其他的規劃，我們有一點疑惑。您建議台灣引進「OL3 新式核電廠」，而您看重的是它的巨大發電量，這段話也不算錯，但您的發言「建議鏟平核一、核四，挪出空間蓋OL3」就顯然過頭也不正確，在此向您斧正幾句。

文章指出，OL3指的是芬蘭奧爾基洛托核電廠(Olkiluoto NPP)的三號機，也就是說，該核電廠先前已經有OL1與OL2，都是第一代BWR反應器(沸水式，Boiling Water Reactor)，功率為660MW，分別在1979年與1982年運轉，這兩部機組的原理與核一廠、核二廠都相似，如今皆已也達到40年的運轉年份，理論上運轉年份是到期了，但芬蘭已經對這兩台老機組進行延役升級，功率還略有提高，從660MW提升到890MW，其運轉許可已延長到2038年。

沒必要鏟除核四

也就是說，童董事長您說的「鏟掉核一核四」是沒有必要的，核電廠區內都有足夠的空間可以安裝新的機組，要在現有場地興建OL3是絕對沒有問題的。

再和您解釋一下OL3的細節，那個反應爐的型號名叫EPR(歐洲壓水式，European Pressurized Reactor)。從2005年開始興建，到2023年才完工，也就不是那麼的新了。原因就在於，它是法德合作的壓水式反應爐，為了兼顧法國和德國雙方的設計和安全法規，所以它變成了 「四不像」設計，整個電廠非常難蓋，所以也造就了OL3蓋了18年的難堪歷史。雖然它現在發電量巨大，也正在回收興建成本，但過去很長一段時間，幾乎一直是反核團體的「提款機」，是各種反核論述的標靶。

這個過程幾乎是所有核電廠的宿命，核電廠在興建過程中遭到各種批評、抹黑與打擊，只有在完工運轉，開始獲利之後，才能迎來支持與肯定的機會，這裡就要說到另一個故事。

不管以性能或是安全性，日立-奇異合作ABWR(進步沸水式，Advanced Boiling Water Reactor)都可以跟EPR相比，甚至有過之而無不及。國際核能專家對這個反應爐的評比都是非常好的。而且，我們現在就有這樣的核電廠，只需要重新檢查，獲得認可，馬上就能運轉，其效能一點也不比OL3來的遜色。

我們現在就有這樣的核電廠

沒錯，那就是核四龍門發電廠的ABWR反應爐！這也是讓我們不解與不同意的部分。您倡議要把核一，核四「剷平」以便建立新的機組。但是，核四的ABWR就是全世界蓋好的核子反應爐最先進的機組之一！您說蓋核電是因為台灣需要便宜穩定的電，又想要在最快的時間達到30-32%的核電配比，為什麼要碰明明最新又最先進又已經蓋好的核電廠？核四唯一的問題是，它被污名化的太嚴重了！

事實上，就如先前提到，芬蘭OL1與OL2都已延役轉轉，我們的核一核二也是可以延役的。如果台灣核一到核四全部開好開滿，2030核電18%應該沒問題。並且台電在核一到核四廠全部都有預留蓋新機組的腹地。我們不需要剷平任何的電廠就可以蓋新的大型機組。從現在開始蓋新機組的話，「2035，台灣核電35%」不是夢，也是我們電子業繼續維持競爭力需要的堅強後盾。

翁華志還提供了另一篇文章，專門說明核四廠的真相：《別再叫它老古董─核四的心臟ABWR，當代核能的黑馬！》該文章強調ABWR的安全性，並獲得國際肯定的各種證明。