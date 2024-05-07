楊子儀近日在曾國城、巴鈺主持的緯來《女王大人》分享「如果人生能重來，最想重回的哪一刻」，哽咽表示自己很懊悔17歲那年沒有陪爸爸好好走完人生最後一哩路。

楊子儀說，在他17歲那年，爸爸有天突然問可不可以陪他去醫院看病，但當時楊子儀只知道爸爸因為喝酒已經進過兩次戒酒中心，他不知道爸爸要看什麼病，加上當時自己還在染頭髮，就要爸爸等他一個小時，爸爸當下聽完他的回應沒有多說話就默默離開。

楊子儀說，過年大掃除時，爸爸突然拿出一大包信件，說都是他年輕時候寫給媽媽的情書，還有外出工作寫回家的信，問楊子儀要不要看，當時正值叛逆期的楊子儀不解爸爸為何要打擾全家人打掃，不耐煩的說：「你們對話那麼噁心，我幹嘛看」。

過年時很多親戚造訪，楊子儀想說機會難得，就倒了杯紅酒給平常不能碰酒的爸爸，沒想到當晚原本睡去的爸爸，突然醒來吐了一大口紅色液體，楊子儀當時以為爸爸是吐紅酒，心想才喝了一點紅酒，就讓他胃不舒服到吐出來。當大家忙著清理時，爸爸又吐了更大一口鮮紅色液體，大家才驚覺他吐的是血，趕緊將爸爸送醫檢查。

醫生診斷楊子儀爸爸是多處胃穿孔，楊子儀才想起爸爸過年期間很愛自家釀梅子，不只吃還會喝梅子汁，殊不知那罈早就變成梅酒，所以爸爸喝的不只那杯紅酒，再加上爸爸肝臟無法解毒才會讓情況這麼嚴重，後來爸爸也因為這樣就離開人世。

如今回想當初，楊子儀哽咽的說，如果再來一次，一定會好好陪爸爸，給他力量。他也對在天上的爸爸真情喊話說：「老頭你不用擔心啦，老媽現在我跟哥哥都顧得很好，你放心！」畫面感動現場所有嘉賓。