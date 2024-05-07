香港元老級武打女星鄭佩佩現年78歲，早年有「螢幕女俠」之稱，前夫原文通是台灣富商，兩人育有三女一子，憑藉《臥虎藏龍》獲得香港金像獎最佳女配的榮耀，近年鄭佩佩淡出演藝圈，在美國過著晚年退休生活，曾一起拍過綜藝的女星劉濤透露其實鄭佩佩身體不太好了。

大陸旅遊節目《花兒與少年》第一季找來劉濤、張凱麗、鄭佩佩、許晴、李菲兒、張翰、華晨宇一票藝人，劉濤和鄭佩佩因節目結緣，兩人感情勝似母女，近期節目拍攝十周年特別企劃，《花兒與少年·好友記》找來過去參加過的藝人重新回歸旅行，劉濤在節目中透露十年前對這個節目的印象很好，覺得一群人出去玩還可以賺錢，但講著講著忍不住情緒上頭。

女星鄭佩佩曾來台灣參加第三十屆金馬獎。（圖／中時資料照）

對於不知不覺十年就過去了，她提到鄭佩佩錄節目時已經六十多歲：「拎著一個小箱子，陪伴著我們二十多天，我都很擔心我自己六十歲的時候，有沒有她的這個能力，而且她是我們當時的情緒價值，她是我們的一個暖心的依靠，所以如果將來我們六十多歲，也許《花兒與少年》還有未來十年的時候，我也希望我可以當一個老太太，拎著一個小箱子，參加一次，我也希望能遇到一個非常好的緣分，留下最美的回憶和最親切的朋友」。

鄭佩佩年輕時拍武打片走紅。（圖／中時資料照）

劉濤提到鄭佩佩，一度忍不住泛淚。（圖／微博）

劉濤表示：「佩媽的身體已經特別不太好了，需要攙扶著」，許多網友直呼：「幾年前，我坐香港地鐵還遇到了佩佩老師，想去拍照又怕打擾她。（最後偷偷拍了一張。沒拍好）真的非常低調的人」、「佩佩老師真是個有力量的人。十年磨一劍，佩媽的身體雖然不太好，但她的心卻永遠堅強。願她早日康復，繼續帶給我們更多的溫暖和力量」、「眼睛有點紅紅的，感覺是佩佩姐把它的能量給了濤姐，濤姐又把這份力量輻射給了每一個人」、「第一屆花少最欣賞鄭佩佩和濤兒，遇事不矯情有擔當，當年參加花少的時候68歲，精神頭真足，一轉眼差不多10年了，人真的要活在當下」。