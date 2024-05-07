不過，南帝4月單月營收增12％達8.8億元，年內累計營收達30.64億元，增速自1月後再次轉正，此前2022～2023年，南帝年內累計營收增速指標全數呈現衰退。
南帝表示，經過長時間的消化庫存，乳膠基本需求能期待在今年緩步復甦。NBR乳膠市場競爭激烈，南帝將與手套廠用戶勢必要更密切合作，具有戰略性的合作夥伴關係是往後必然應走的路線。此外，還將積極找出乳膠和耐油膠技術上更多互動，創造高附加價值產品並推動ESG永續經營。
南帝（2108）7日公布首季財報，期間營收21.8億元，年減2.56％；營業毛利4.83億元，年減8.8％；營業利益1.67億元，年減24％；稅前盈餘3.35億元，年增19％；歸屬於母公司業主淨利1.04億元，年減41％；期間每股盈餘0.21元。
不過，南帝4月單月營收增12％達8.8億元，年內累計營收達30.64億元，增速自1月後再次轉正，此前2022～2023年，南帝年內累計營收增速指標全數呈現衰退。
南帝表示，經過長時間的消化庫存，乳膠基本需求能期待在今年緩步復甦。NBR乳膠市場競爭激烈，南帝將與手套廠用戶勢必要更密切合作，具有戰略性的合作夥伴關係是往後必然應走的路線。此外，還將積極找出乳膠和耐油膠技術上更多互動，創造高附加價值產品並推動ESG永續經營。
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