不過，南帝4月單月營收增12％達8.8億元，年內累計營收達30.64億元，增速自1月後再次轉正，此前2022～2023年，南帝年內累計營收增速指標全數呈現衰退。

南帝表示，經過長時間的消化庫存，乳膠基本需求能期待在今年緩步復甦。NBR乳膠市場競爭激烈，南帝將與手套廠用戶勢必要更密切合作，具有戰略性的合作夥伴關係是往後必然應走的路線。此外，還將積極找出乳膠和耐油膠技術上更多互動，創造高附加價值產品並推動ESG永續經營。