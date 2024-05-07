根據6日最新公布的《2026學年大學入學招生計劃》，韓國將限制有校園霸凌紀錄的高中生報考全國10所師範大學。教育部去年推出的《根除校園霸凌綜合對策》規定，2026學年起所有大學招生都必須有針對校園霸凌的限制措施。

新規定生效後，「學生生活紀錄簿」（類似我國學習歷程檔案）上留有校園霸凌紀錄的考生，將被部分限制或完全取消報考師範大學的資格。規定自今年就讀高二的學生開始適用。

無論霸凌嚴重程度高低，首爾、釜山、京仁及晉州四所師範大學將全部取消校園霸凌加害者參與所有招生考試的資格。其餘六所師範大學則只對針對情節較為重大的加害者限制資格，情節相對輕微者僅以扣分處分。不過，韓國《中央日報》指出，由於扣分力度相當大，因此曾有校園霸凌行為的考生通過考試的可能性微乎其微。

依照現行規定，韓國校園霸凌依照嚴重程度分為9種。分別是1號書面道歉、2號禁止接觸、威脅和報復、3號校園服務、4號社會服務、5號接受特別教育或心理治療、6號停學、7號更換班級、8號轉學及9號開除。以春川師範大學為例，1號書面道歉在總分100分的不定期招考中扣40分，在總分600分的定期招考中扣100分，有2號以上紀錄者直接以不合格處理。即使是高中畢業一段時間後才報考師範大學的考生，高中時期若有霸凌事實也適用相同限制。

韓國已於2023年決議自2026學年度開始，將校園霸凌列入大學招生的審核項目之一。招生委員會規定，大學招生所有項目，包括生活紀錄簿、入學考試成績、小論文和技能證明都必須將霸凌行為和處理結果列入審核標準之一。