台北市內湖區成功路四段3月發生路樹倒塌事件，導致民眾骨折需休養4個月。民眾黨台北市議員陳宥丞指出，倒塌肇因爲樹木患有褐根病，褐根病除人員巡檢、實驗中心檢測外，還可以靠偵測犬嗅聞，但北市僅2隻偵測犬及人員巡檢，要檢測北市20萬顆樹木。動保處表示，會和公園處及專業機構聯繫，研擬是否和民間飼主合作。

陳宥丞指出，褐根病被稱為「樹癌」，潛伏期長達2年且無法治癒。台北市自2019至2023年，共3808棵樹木罹患褐根病，而自2020年至2023年，士林區、中山區、大安區和文山區一直是褐根病的重災區。樹木內部腐蝕和褐根病導致路樹倒塌事件頻傳，讓路上行人危機升高，每天都在賭命。

他說，褐根病除人員巡檢和實驗中心檢測外，北市也委外廠商，由2隻米格魯嗅聞褐根病，但偵測犬僅米格魯、拉布拉多較適合培訓，1天因天氣因素也只能上班3到4小時，等於平均每天只能嗅聞36顆樹。

陳宥丞也現場邀請米格魯Lucy示範如何嗅聞褐根病，在專業人員陪同下，Lucy嗅聞到有褐根病的植物後，立即在植栽旁坐下，搖尾巴要零食獎勵。

陳宥丞要求，若動保處有相應的流浪犬隻，應優先通知工務局，並讓專業機構審核是否符合訓練要素，讓浪浪增加偵測量能。而里辦公室也有樹木保育課程，工務局也要和民政體系結合，在長輩培訓完後，提供誘因讓里辦公室、巡守隊協助巡檢樹木，減輕第一線公園處同仁壓力。

他提及，台北市立大學今年1月研究，依台北市公園處的樹木巡檢資料建立AI技術，開發預測模型，可透過外表特徵來推斷高風險樹木，公園處也應儘速和台北市立大學結合。

動保處表示，會和公園處及專業機構聯繫，但目前動物之家的2隻米格魯年紀都有點大，還要研擬是不是要和民間米格魯飼主結合。

工務局長黃一平回覆，褐根病從樹木上部難以判斷，雖有發霉痕跡但不一定明顯，目視上有困難，處理時必須連根拔起，土壤也要消毒。目前北市行道樹約9萬多、公園樹木11萬棵，檢測量能尚不足，會和動保處及民政單位協調。公園處長藍舒凢則承諾，會盡快向台北市立大學請教。