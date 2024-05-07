台中市都會區交通路網圖。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

為完善台中市交通路網，交通部高速公路局興建國道1號增設銜接台74線系統交流道（大雅系統交流道），經4年工期終於完工，將於5月13日下午5時通車，屆時不必先下平面道路在高、快速公路轉換，台74線環狀快速道路也將有4個系統交流道與國道系統銜接，高公局預估可省逾20分鐘車程，分散當地15％車流。

高公局指出，台74線是台中重要環狀快速道路，隨台中經濟發展快速成長，國道1號台中路段與台74線的交通量皆大幅成長。為改善期間大量交通道連問題，於國道1號里程172公里處增設南出、北入2支匝道，以高架銜接方式串聯國1與台74線，工程總經費達62.6億元。

高公局說明，施工期間遭遇疫情、缺工料及自來水管線、天然氣管線遷移等施工障礙，團隊除配合調整施工順序外，更為降低橋梁施工作業對用路人影響，採用大跨度脊背橋及頂昇橫移工法施作跨越國道1號的橋梁，並大量利用夜間離峰時進行交維改道施工，克服困難提前通車，打通地方交通任督二脈，未來用路人將不再需要透過平面道路進行高快速公路間轉換，可大幅減少號誌等待時間。

目前國道3號與台74線已有2處立體高架銜接，去年1月又完成國道4號豐潭與台74線連接，目前有3處可跟台74線銜接，再加上5月13日將通車的國1銜接台74線系統交流道，整條台74線即有4處系統交流道和國道系統連接。

高公局預估，未來從豐原交流道自崇德或西屯三交流道，可省20分鐘以上車程，也可紓解部分既有高速公路包括大雅、台中等交流道的車流，估計可分散15％車流。此工程通車後，施工團隊仍將持續辦理橋下復舊與交維設施撤收工作，提醒用路人依交通指示牌面及速限小心駕駛。

高公局副局長彭煥儒說，國1增設銜接台74線系統交流道通車後，讓台中交通路網更完整，台中人口持續增加中，為發展中的都市，未來將對台中整體交通帶來助益。