軍事迷、民眾照過來！520總統就職大典倒數中，今年以「共織台灣、民主前行」為主體，典禮當天，國軍各型戰機與直升機隊，將擔綱空中兵力演出，於凱道上空進行分列式衝場，軍方也特別規劃於5月13日、15日、17日及19日進行四次預演，操演時序表也曝光，民眾可搶先一睹風采。

520總統就職戰機操演搶先看！( 翻攝臉書國防部發言人 )

根據籌備會規劃，520總統就職典禮當天，國防部將進行空中操演任務，包括陸航機隊吊掛巨幅中華民國國旗、由空軍派出F-16、IDF、幻象2000、勇鷹高教機組成的快速梯隊，實施空中分列式，並以5架為單位的「大雁隊形」通過府前上空，雷虎小組擔綱壓軸任務，以噴彩煙方式進行編隊衝場。

據了解，空中分列式依往例，都會先執行預演，讓飛行員模擬、熟悉空中航路，而今年的預演時間，目前規劃將於5月13日（周一）、5月15日（周三）、5月17日（周五）及5月19日（周日）等日，進行半兵力、全兵力實兵預演，當中包含空軍雷虎小組、空軍快速機隊，以及陸軍航特部、海航直升機隊。

520總統就職戰機操演搶先看！( 翻攝臉書國防部發言人 )

根據籌委會安排預演時序，5月13、15、17日組合訓練當天，陸軍黑鷹天觀機上午6時35分起飛，6時40分抵達目標區；空軍F-16天觀機（花蓮）6時、空軍IDF天觀機（清泉崗）6時15分起飛，6時30分抵達目標區。

國旗梯隊國旗小隊6時56分起飛、旋翼小隊6時36分起飛，7時09分抵達目標區；F-16於6時33分、IDF於6時42分、幻象於6時46分、勇鷹於6時57分起飛，7時09分抵目標區；雷虎機隊則於7時05分起飛，7時29分抵目標區。

5月19日典禮預演，陸軍黑鷹天觀機下午13時15分起飛，13時20分抵達目標區；空軍F-16天觀機（花蓮）13時20分、空軍IDF天觀機（清泉崗）13時35分起飛，13時50分抵達目標區；國旗梯隊國旗小隊15時44分起飛、旋翼小隊15時24分起飛，15時57分抵達目標區；F-16於15時23分、IDF於15時32分、幻象於15時36分、勇鷹於15時47分起飛，16時13分抵目標區；雷虎機隊則於15時55分起飛，16時19分抵目標區。

5月20日正式操演，陸軍黑鷹天觀機將於上午7時55分起飛，8時20分抵達目標區；空軍F-16天觀機（花蓮）8時20分、空軍IDF天觀機（清泉崗）8時35分起飛，8時50分抵達目標區；國旗梯隊國旗小隊10時44分起飛、旋翼小隊10時24分起飛，10時57分抵達目標區；F-16於10時33分、IDF於10時42分、幻象於10時46分、勇鷹於10時57分起飛，11時23分抵目標區；雷虎機隊則於11時05分起飛，11時29分抵目標區。