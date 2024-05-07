台北晶華龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒。（台北晶華酒店提供／吳娮翎台北傳真）

台北晶華攜手有東方愛馬仕之稱「Shangxia 上下」家居品牌推出頂級聯名粽禮「龍蝦乾鮑海味裹蒸粽瓷禮盒」。（台北晶華酒店提供／吳娮翎台北傳真）

頂級飯店搶攻端午節送禮商機，率先推出「粽子」早鳥優惠，食尚代表「台北晶華酒店」攜手東方愛馬仕「SHANG XIA上下」時尚家居精品合作推出頂級聯名粽禮，以龍為主題的3層茶器禮盒，包裝著由晶華軒港點主廚吳滿權悉心製作的「龍蝦鮑魚裹蒸粽」，極致美饌與頂級餐瓷打造粽禮巔峰。而延續去年人氣，持續熱賣的還有「晶華軒鮑魚花膠珍饈粽禮盒」、「冠軍粽香禮盒」、「冠軍鮑粽禮盒」以及由主廚私房菜概念打造的「晶華烏參燒肉粽禮盒」，即日起至5月31日於館內外各餐廳以及「晶華美食到你家」電商平台接受預訂，月19日前預訂，可享早鳥9折優惠。

晶華酒店與「SHANG XIA上下」時尚家居精品合作的「龍蝦鮑魚裹蒸粽禮盒」，其中的極品裹蒸粽是由連續兩年獲得OAD評比台灣第一中餐廳殊榮的晶華軒廚藝團隊負責，集結波士頓鮮活龍蝦、整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味食材，以香港「盆菜」為概念打造，搭配中國藝術家林子楠為「Shangxia 上下」以龍和桃花意象設計的三層禮盒，一層放置裹蒸粽，一層是景德鎮1300°高溫打造的羅漢杯和瓷碟，另一層則是精選台灣茗茶日曜烏龍御冬風，展現端節送禮的王者風範，每套1萬6800元。

去年推出即大受好評的「晶華軒鮑魚花膠珍饈粽禮盒」，集結「鮑魚花膠裹蒸粽」、「山珍野菇粽」、以及「燕窩芋香粽」而成；由冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽和紫米豆沙粽等五款曾經榮獲媒體評比冠軍粽組成的「冠軍粽香禮盒」；主廚以上海經典名菜-外婆紅燒肉和蔥㸆烏參為主角，包入粽葉並與糯米的香氣結合「烏參燒肉粽禮盒」，完美展現出海陸交融的美味。

「龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒」重達1.5公斤，製作時需先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒出色澤油亮、口感香Q的台式米糕，接下來則豪邁的鋪上一整隻蒜蓉清蒸澳洲龍蝦，以及由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成的醬香南非鮑魚，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子、鮑汁燜煮入味的台灣花菇切成丁狀拌入油飯中以增添豐富口感、搭配鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上酥炸黃金瑤柱絲，以及青蔬增添綠意，用料澎派、份量十足。