現年83歲的「日圓先生」榊原英資在日本金融市場中擁有像神一般的地位，是日本最受敬重的經濟學家之一。當論及日本經濟相關議題時，榊原英資經常是各國媒體爭相採訪的頭號人選。儘管他早已離開他賴以成名的大藏省（現為財務省）公務員生涯，但他「日圓先生」的封號至今仍無人可頂替。

榊原英資1941年出身公務員家庭，父親榊原麗一曾擔任首相蘆田均的祕書官，負責與美國駐日盟軍總司令聯繫，因此榊原英資小時候就常接觸到英文。東京大學經濟系畢業後，他在1965年進入大藏省。儘管依照慣例，大藏省官員要工作滿2年才能出國，且只能留學2年，但是他不但第2年就出國，還成功說服長官，讓他留學3年，以便取得美國密西根大學經濟博士學位。

上世紀的90年代，美國柯林頓政府開始加強要求日圓升值，1995年4月，日圓兌美元匯價攀至79.75高點，引發日本經濟恐就此淪陷的悲觀氣氛。就在這一年，榊原英資接下大藏省國際金融局長一職。他在國際間大力傳達「日圓理應貶值」的論調，一手掌握日圓匯價的走勢，當時在國際金融市場的影響力，不亞於美國聯準會（Fed）主席。

榊原英資一上任就減少干預次數，可是每次出手干預都投入巨額資金。當時美國負責貨幣政策的財政部副部長桑默斯（Lawrence Summers），恰好是榊原擔任哈佛大學客座教授時的朋友，兩人默契聯手干預匯市，硬是讓日圓匯率快速貶值到1美元兌100日圓，漂亮打勝一仗，《紐約時報》等國際媒體及外匯交易員因此尊稱他為「日圓先生」。

1997年，榊原英資出任大藏省財務官（相當於臺灣的財政部副部長）。直到1999年，榊原英資卸下財務官一職時，日圓匯價已達1美元兌150日圓。而他的繼任者，就是後來出任日本央行（日銀）總裁的黑田東彥。或許正是因為與榊原英資親身共同經歷了這段干預日圓的歷史，黑田東彥在日銀總裁任內堅持以貨幣寬鬆支撐日本經濟，也把「促貶日圓」當成一生使命。

榊原英資不但在金融市場上對日本影響深遠，學術上的成就也備受肯定。日本雅子皇后在哈佛大學經濟系畢業論文的謝辭中，也列名感謝榊原英資的協助。而榊原英資在離開公職後，也曾任慶應義塾大學教授、早稻田大學客座教授。

榊原英資曾在受訪時指出，「人生沒有退休這件事！」即使已過80歲高齡，他仍透過寫書、採訪與演講，持續傳授自己的經驗。