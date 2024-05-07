桃園市龜山區大同路一間染整廠，下午3點多傳出大火，濃濃黑煙直衝天際，幾乎籠罩整個廠房，消防局派出28車、67人救火，40分鐘控制火勢，並無人員傷亡，目前殘火處理中，環保局也到場監測，數值並無異常，市長張善政仍發文提醒目前風向為東風，龜山區和桃園區市民外出要戴口罩，留意空氣品質變化。

市長張善政發文提醒目前風向為東風，龜山區和桃園區市民外出要戴口罩，留意空氣品質變化。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

市長張善政發文提醒目前風向為東風，龜山區和桃園區市民外出要戴口罩，留意空氣品質變化。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山區大同路一處染整廠下午3點10分發生火災，桃園消防局獲報派出消防人員67名、消防車26輛、救護車2輛前往救援，3點16分到達現場發現是1層樓的挑高鐵皮結構建築物，黑煙不斷從門窗冒出，所幸並無人員受傷受困，打火弟兄也在3點55分控制火勢，4點10分順利撲滅，目前持續殘火處理中。

張善政發文指出，由於火警地點鄰近學區，工廠燃燒產生汙染物可能影響空氣品質，環保局已在現場與下風處多點持續檢測空氣品質，教育局也即刻通知周邊學校，提醒學生注意防護。環保局指出，上風處工廠大門口PID量測為0.105ppm、下風處工廠旁PID量測為0.112ppm，空氣監測數值並無異常。

張善政指出，目前風向為東風，火災引發的濃煙可能持續飄散，請龜山區、桃園區或是家中有敏感族群的民眾多加留意空氣品質變化，緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴上口罩，保護自身健康。

環保局指出，目前風向為東風，風速為每秒4公尺，因殘火處理可能仍有煙霧，但下風處區域可能產生異味，可能受影響區域包括龜山區新興里、幸福里、山頂里，桃園區大樹里、建國里、雲林里、大豐里、福安里、福林里、豐林里、南門里、玉山里、泰山里、中德里。

教育局指出，獲悉大火已立即聯繫周邊學校，壽山高中及福源國小目前空氣無異狀；世紀綠能、銘傳大學及壽山國小稍早有聞到塑膠燃燒味，但目前已無異狀，教育局已電聯提醒學校留意，並建議師生可戴上口罩、減少戶外活動、關好室內門窗。

張善政指出，市府會持續監控空氣品質，及時因應相關狀況，若有任何最新消息，會持續向市民們報告。