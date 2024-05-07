桃園市今天下午又傳停電，台電公司表示，因為開關故障，下午3時21分導致龍潭區2389戶停電，傍晚5時21分全數復電。這已是繼蘆竹區因民間吊車勾壞輸電線路導致超過1萬餘戶停電後同日第2起停電事故，民眾怒吼，希望台電加派人力巡檢供電設施，要真正做到減少停電頻率，不能只是說說而已。

民眾抱怨，每天都看到桃園各區輪流停電的新聞，時常擔心何時輪到自己家，越接近夏天電力需求越顯重要，希望台電要「說到做到」，加強人力巡檢可以真正減少停電狀況發生，讓桃園人真正遠離停電惡夢。

民進黨桃園市議員張肇良說，龍潭近期2次停電，有強風導致及設備故障，雖然台電搶修速度算快，但尚未到夏季用電高峰，還是會造成民眾心理不安，台電公司在管理得上緊發條，針對每個供電細節還是要盯緊。

國民黨桃園市議員徐玉樹則說，每次一停電就接到好多里長打電話抗議，今天好幾個里跳著停電，停電理由絕不是台電所說的開關故障，這只是幌子。他也痛批，民進黨政府和台電公司把「不缺電」當成口頭禪沒人會信，追根究柢就是能源政策錯誤。