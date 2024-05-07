目前就讀虎尾科技大學二年級的男子田徑跳高選手葉柏廷，7日在全國大專運動會不但成功跳過2公尺26名古屋亞運參賽標準，更一步以2公尺30的成績改寫向俊賢於2015年創下的2公尺29全國紀錄，可說是雙喜臨門，可惜挑戰2公尺33的巴黎奧運門檻功虧一簣。

國內男子跳高目前有多位身材條件不錯的種子選手，原本最受注目的是台灣體大傅兆玄，中興大學蔡維智、國體大羅子杰，身高183公分的葉柏廷雖然身高不如其他三位選手，但身體的柔軟性卻是比其他人出色，尤其是他的助跑、加速與起跳動作都抓得很精準，從2公尺05起跳至2公尺20都是一跳過關，力壓傅兆玄，與蔡維智並駕齊驅。

羅子杰率先在2公尺20高度中箭落馬，葉柏廷與蔡維智在2公尺23第二次跳過，傅兆玄則是第三次才成功。高度來到2公尺26，2026年名古屋亞運參賽標準為2公尺25，傅兆玄在壓力下三次失敗提前退場。

葉柏廷第一次試跳就成功，搶得勝利先機，蔡維智第二次過關，兩人攜手拿下亞運入場券；兩人緊接著決定將高度上升至2公尺30，目標超越向俊賢於2015年高雄全運會時創下的2公尺29全國紀錄。蔡維智三次失敗結束比賽，葉柏廷則在全場觀眾的鼓掌聲中一氣喝成，憑藉此驚天一跳刷新了保持將近9年的全國紀錄，也幫助自己的運動生涯攀向巔峰。