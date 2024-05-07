香港動作電影《九龍城寨之圍城》在香港上映，5天票房速破2000萬港幣（約台幣8300萬），大陸也登上院線冠軍，衝破3.55億人民幣（約台幣16億），片中主演古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等人均獻出精彩打戲，另1位神秘關鍵角色「殺人王」，導演鄭保瑞更特別請到天王郭富城驚喜擔綱。

郭富城是全片重量級的關鍵角色，他蓄短鬍、梳油頭，詮釋心狠手辣的「殺人王」，手執鐮刀，散發殺人不眨眼的凌厲氣勢。電影裡，他和飾演「龍捲風」的古天樂是昔日好兄弟，他甚至敢安心躺在古天樂面前，讓他在下巴脖子抹泡剃鬍，無防線的肢體互動顯見「剃鬍兄弟情」。

郭富城（右）和古天樂在《九龍城寨之圍城》中上演生死決鬥。（圖／華映提供）

郭富城的角色對老闆忠心盡責，對兄弟也義無反顧，當兩者衝突便令他陷入天人交戰。片中一大重頭戲便是郭富城與古天樂的生死決鬥，不但情感扣人心弦，場面更是火爆精彩，他嗆聲古天樂：「兩個人只有一個能活著出去！」雙方都大膽蒙住眼睛對決，兵器無情揮砍，拍攝現場已教人看得膽顫心驚，這場關鍵大戰雙強打得天昏地喑，足足拍了3天3夜。

《九龍城寨之圍城》17日在台上映，郭富城難得在大銀幕扮演殺人如麻的角色，全因他對鄭保瑞的信任與欣賞，他們曾多次合作，包括主演鄭保瑞執導的3部《西遊記》系列電影，以及其監製的《麥路人》、《斷網》等。