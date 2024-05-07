台中市1名經營電子行的曾姓婦人，因細故與彭姓男客發生口角，怒罵對方「澳洲來的客人」、「你老婆跟你在一起很可憐、丟人現眼」，彭男不甘受辱怒告曾婦妨害名譽，台中地院簡易庭認為，曾婦公然以言詞辱罵告訴人，足以貶損其人格、名譽及社會評價，判處罰金1000元，可上訴。

檢方起訴書指出，70歲曾姓婦人在台中市中區經營電子行，去年8月2日中午12點多，因細故與彭姓男客人發生口角爭執，竟基於公然侮辱犯意，對彭男辱罵「澳洲來的客人」、「你老婆跟你在一起很可憐、丟人現眼」等語，足以貶損彭男之人格及社會評價。

然曾婦在警詢時否認有公然侮辱犯行，辯稱是彭男先罵她，檢方認其為卸責之詞，依《刑法》第309條第1項公然侮辱罪嫌起訴，聲請簡易判決。

台中地院刑事簡易庭法官審理，曾婦以「澳洲來的客人」、「你老婆跟你在一起很可憐、丟人現眼」等語辱罵告訴人，係在密接時間、地點而為，應論以接續犯，僅成立一罪。

法官審酌曾婦在不特定多數人得以共見共聞之地點，公然以言詞辱罵告訴人，足以貶損告訴人人格、名譽及社會評價，其行為缺乏尊重他人人格法益之觀念，所為實不足取，考量曾婦犯後坦承犯行，迄未與告訴人達成和解，認犯公然侮辱罪處罰金1000元，如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。