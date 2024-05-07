基隆市長謝國樑7日受訪時表示，市府將在月中的議會定期會送出追加預算案，推動公益青年就業電動機車補助計畫的新方案，不限制電動機車的廠牌、車型，僅針對車價部分提供補助。消息傳出，基隆市藍營及綠營議員對市府此舉褒貶不一。

國民黨籍議員何淑萍表示，2050淨零碳排是目前國家的既定國策，其中，電動運具是重要的一環。她認為謝國樑推動新電動機車3.0方案，讓民眾根據不同需求有更多的選擇，加速更換電動機車，又符合國家能源政策，更貼近民意。

國民黨籍議員連恩典也指出，新方案可以提供民眾更多元化的選擇，以年輕人來說，就是對特定的品牌或車型有嚮往，就可以透過這次的新方案選擇自己心儀的品牌及車型，甚至是電池資費，對民眾來說可說是福音。

不過民進黨籍的議員對這次的新方案則是有不一樣的看法。議員張顥瀚便痛批，謝國樑為了因應罷免真的是花招百出。這次的新方案早在去年民進黨團就已經給市府完整的建議，當時市府還認為窒礙難行，沒想到過了不到一年的時間，市府居然大轉彎，現在提這樣的方案根本就是逼迫市議會在本次追加減預算時必須吞下來，因為不通過就是在自打嘴巴。

另外，張顥瀚也認為，新方案對於先前已申請2.0計畫的市民而言，又情何以堪，若發覺有新方案，已經送出申請2.0方案，民眾是否可以取消？他質疑，市府政策一變再變，市民的權益到底在哪裡？這完全驗證謝市府在推行政策時根本沒有仔細思量，難道這就是謝市府的「滾動式調整」嗎？