6月端午連假將至，交通部高速公路局預估假期交通量為112至118百萬車公里，首日南向車流約為平日1.4倍，多以旅遊車流為主，因連假僅3天，預估車流不會創新高。另6月9至10日，每天下午1至6時將於國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施高乘載管制。

高公局交通管理組科長蔡明哲表示，今年端午連假為6月8至10日共3天，端午當天為收假日，高公局預估假期交通量為112至118百萬車公里，其中首日南向可達65百萬車公里，為平日的1.4倍。檢視歷年端午連假交通狀況，研判這次首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主，首日主要為返鄉及旅遊旅次，第2、3日主要為旅遊及收假旅次。

為維持假期間國道合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關應變計畫及規畫交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整，包括6月9至10日，每日下午1至6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

匝道封閉部分，6月8日上午5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；6月9日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；6月9日及10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

蔡明哲說，6月8至10日採單一費率，6月8日至10日有路段差別費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，6月8至10日每日0至5時國道全線暫停收費。現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整

蔡明哲提到，建立用路民眾多利用替代道路，國5頭城往坪林地區，建議改走台9、國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61、國6台中往返南投地區，建議改走台63、國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。此外，6月7日12時至10日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。

蔡明哲表示，端午連假各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段的交通需求遠大於可服務容量，故部分時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。