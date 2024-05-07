台電總經理王耀庭今親赴桃園區營業處大誓師，坦言因桃園建設齊發，導致日常巡檢延遲，宣布即起啟動跨區支援。桃市府直言，桃園工程、建案多非一夜冒出，桃園市民希望的穩定供電淪為穩定跳電，台電有必要說清楚平常基礎維護情況，再度呼籲經濟部正視問題，保障桃園市民的用電權益。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，桃園市民只希望用電穩定，但現在似乎變成穩定跳電。桃園幾乎每天都發生大規模的無預警停電，有時甚至一天發生三次，這樣的用電環境，沒有任何一座城市受得了。

羅楚東說，桃園工程多、建案多並非是這一兩年的事情，新建案多更是桃園近十年來人口快速成長的必然趨勢，這些工程都不是一夜之間冒出來的，平常基礎設施的維護情況，台電有必要說明清楚。

羅楚東提到，今年桃園市4月停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，就連5月才剛開始，桃園已至少6次大規模停電，跳電的頻次、每次跳電的影響戶數都在增加，呼籲經濟部與台電正視問題，保障桃園市民的用電權益。