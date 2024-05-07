民眾黨立院黨團今指控，興達電廠斥7億找外包商處理廢水，但始終無法驗收合格，台電包庇還同意降低違約金；台電後續澄清，這是不實的烏龍指控，主要是得標廠商在處理廢水的「量」無法達成契約規範，並非「質」不符合排放標準。對此，民眾黨團表示，台電新聞稿迴避重大爭議，不要再玩文字遊戲，應清楚說明電廠廢水處理流程。

民眾黨團今表示，台電先於6日深夜透過聯絡人要求，原定出席之電廠人員（蔡銘洲副廠長、楊士弘經理）可否改為不出席，不願於記者會當眾說明澄清釋疑，後又發新聞稿指稱「烏龍指控」，迴避「內部驗收屢屢不合格」、「護航廠商」等重大爭議，對此黨團表示遺憾，但對於台電的避重就輕「毫不意外」。

民眾黨團指出，台電顧左右而言他，迴避實質問題，台電不要再玩文字遊戲，請具體回應以下三大問題，第一，興達電廠的合作廠商「鴻超」過去並無處理廢水相關經驗，如何能取得此標案，且鴻超自測試開始至正式運轉，屢屢驗收不合格，為何台電一路護航，僅「要求改善」卻未依照合約「解約」？

第二，台電表示目前廢水處理，是興達電廠利用「廠內既有設備」，以及得標廠商建置的廢水處理廠處理，也就是已經花了七億進行外包，台電還要用自己的設備、耗材，另外處理廢水，豈非浪費公帑？豈不是更加坐實護航廠商，如今該廠商更陷入鉅額虧損，台電恐求償無門。第三，對於吹哨人提供之內部資料，興達發電廠違規利用「雨水儲存槽」儲存廢水等問題，台電避而不答。

民眾黨團強調，已向環境部告發興達發電廠，台電必須清楚說明電廠污廢水處理流程，切勿只想透過內部「做好整頓工作」滅證，或只用新聞稿軟弱回應「烏龍爆料」，台電的效率與能力，應展現在「即刻要求承包廠商具體改善既有設施，使符合廢水排放標準，或透過解約維護台電與納稅人權益」，而非為護航廠商無所不用其極，慘淪為承包商的小弟。